Fortaleza marca no fim e arranca empate com o Retrô pela Copa do Brasil

Retrô x Fortaleza, em duelo válido pela Copa do Brasil 2025

Fora de casa, o Fortaleza ficou no empate por 1 a 1, diante do Retrô-PE, pelo jogo de ida da terceira fase do torneio, nesta terça-feira, 29, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE). O gol pernambucano foi anotado por Richard, enquanto Lucero deixou tudo igual. O jogo de volta será no próximo dia 21, na Arena Castelão. Para avançar, o Leão precisa de uma vitória por simples. Nova igualdade, pênaltis.

Após jogada dentro da área, o paraguaio Richard Franco pegou o rebote e bateu no canto de João Ricardo, que nada pôde fazer. A Fênix soube ser letal na chance que teve e ganhou confiança com o gol, empurrada pela torcida presente na Arena. O gol não intimidou o Fortaleza, que seguiu buscando o empate com agressividade. Kervin Andrade teve boa movimentação pelas pontas, Calebe procurou organizar as jogadas pelo meio, e Deyverson, sempre perigoso, quase deixou tudo igual em um chute que explodiu na trave de Fabian Volpi. A pressão cearense foi constante, mas a pontaria e a sorte ainda não estavam a favor do Tricolor do Pici. Por outro lado, o Retrô não se limitou apenas a se defender. A equipe da casa manteve uma postura ofensiva quando teve a bola e chegou com perigo em mais de uma ocasião. Fernandinho, destaque da Fênix, obrigou João Ricardo a trabalhar em duas boas finalizações.

Salomão e Maycon Douglas também levaram perigo em contra-ataques rápidos, aproveitando os espaços deixados pelo Fortaleza, que se lançava ao ataque em busca da igualdade. Dessa forma, a tônica dos 45 minutos iniciais foram de um Leão que buscava mostrar seu favoritismo, mas via um rival bem organizado em campo. No segundo tempo, mesmo com a desvantagem no placar, o Fortaleza viu um Retrô mais ativo e presente no campo de ataque, com chances claras de ampliar.