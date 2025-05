Fortaleza goleia o Colo-Colo e dá passo importante rumo às oitavas da Libertadores

Com a vitória, o Leão passa a depender somente de si para avançar às oitavas de final do torneio. O feito pode acontecer na próxima rodada, caso o time cearense derrote o Bucaramanga-COL no Castelão

Em noite avassaladora, o Fortaleza não teve dificuldades diante do Colo-Colo na Arena Castelão e goleou o rival chileno por 4 a 0, nesta terça-feira, dia 6, com gols de Breno Lopes, Marinho, Deyverson e Lucero, pela quarta rodada da Libertadores. Com o resultado, o Leão do Pici deu fim ao incômodo jejum de sete jogos sem triunfos e assumiu a segunda colocação do Grupo E do torneio continental.

O Tricolor, agora, tem sete pontos, a mesma pontuação do Racing-ARG (1º). O time cearense só fica atrás do clube argentino por conta do critério de desempate, já que tem pior saldo de gols. O Bucaramanga-COL é o terceiro colocado, com cinco pontos, enquanto o Colo-Colo amarga a lanterna, com somente dois pontos conquistados.