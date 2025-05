Saiba cenários para Fortaleza se classificar às oitavas de final da Libertadores

Ao término da 5ª rodada do grupo E da Copa Libertadores , concluída após a vitória do Racing-ARG sobre o Colo-Colo-CHI por 4 a 0, na noite desta quarta-feira, 14, o Fortaleza descobriu quais serão os cenários para seguir vivo na competição continental.

Na partida derradeira desta fase, o Tricolor do Pici — que atualmente está na 2ª colocação do grupo, com 8 pontos conquistados — viaja até Avellaneda para enfrentar La Academia, que, após a vitória sobre os chilenos, lidera o grupo com 10 pontos.

A última rodada do grupo E da Libertadores será realizada no próximo dia 29 de maio, com ambos os jogos acontecendo no mesmo horário, às 21h30min.

Empate na Argentina

Caso não consiga os três pontos, cenários diferentes passam a permear o Fortaleza. No cenário de empate, o escrete do Pici deixaria de depender somente de si e aguardaria o resultado do duelo entre Bucaramanga e Colo-Colo. Atualmente, os colombianos estão na 3ª posição do grupo, com 6 pontos.

Com isso, caso o Tricolor do Pici empate sua partida e o Bucaramanga vença seu confronto, ambas as equipes empatariam na pontuação. No entanto, tendo em vista o saldo de gols — segundo critério de desempate na Libertadores — para ultrapassar o Fortaleza, e assumir a 2ª posição, os Leopardos precisariam derrotar o Colo-Colo por sete gols de diferença.

Derrota para La Academia

No mais, se em caso de empate já existia margem para projeções de posições, no cenário que o Fortaleza seja derrotado na Argentina a situação fica um pouco mais dramática.