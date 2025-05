Fortaleza tenta primeira vitória sobre Vasco como visitante na história

Jogando em solo carioca, Fortaleza nunca balançou as redes vascaínas / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Adversário do Fortaleza pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco nunca foi derrotado pelo Tricolor do Pici jogando em seus domínios. Para a partida deste sábado, 17, às 18h30min, em São Januário, o Leão terá que alcançar um feito inédito para engatar sua segunda vitória consecutiva na competição. O histórico do confronto com mando do clube carioca conta com 11 jogos, sete vitórias cruzmaltinas e quatro empates. Destes embates, nove foram pela Série A, um pela Série B e um pela Copa do Brasil.

Pela competição nacional, o escrete vascaíno ocupa a 17ª colocação, encabeçando o Z4, com sete pontos em oito rodadas.

Diferentemente de seu rival, o Fortaleza vive uma crescente no ano. Apesar de ainda não ter embalado uma sequência de vitórias, o último revés do Leão na temporada foi diante do Palmeiras, há quase um mês, pela quinta rodada da Série A. De lá pra cá foram sete jogos, cinco empates e duas vitórias, marcadas por goleadas contra Juventude e Colo-Colo, por 5 a 0 e 4 a 0, respectivamente.