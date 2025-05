João Ricardo pega pênalti e Fortaleza fica no 0 a 0 com o São Paulo

São Paulo x Fortaleza, pela Série A do Campeonato Brasileiro, no Morumbis / Crédito: Matheus Amorim / Fortaleza EC

Mesmo sem vitória, evolução em campo. Em bom jogo coletivo, o Fortaleza ficou no 0 a 0 com o São Paulo, pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no estádio do Morumbis, na capital paulista. De momento, o time fica na 15ª colocação sete pontos na tabela. Agora, uma pausa no Brasileiro e atenções voltadas à Libertadores.

Na terça-feira, 6, às 21h30min, na Arena Castelão, recebe o Colo-Colo-CHI. No torneio nacional, joga apenas no sábado, 10, às 16 horas, no estádio Presidente Vargas, diante do Juventude-RS. São Paulo 0x0 Fortaleza - O jogo Na capital paulista, o que se viu no primeiro tempo foi um Fortaleza diferente das últimas partidas. Com algumas alterações no time titular e mudanças no esquema tático, a equipe leonina apresentou um jogo defensivo sólido e bem organizado, conseguindo, ao mesmo tempo, criar boas oportunidades para abrir o placar diante do São Paulo. A primeira chance clara veio logo aos oito minutos, com Breno Lopes. Yago Pikachu pressionou a marcação, roubou a bola de Ferreirinha ainda no campo de ataque e lançou rapidamente para o camisa 26, que venceu a disputa física, saiu cara a cara com o goleiro Rafael, mas, no momento da finalização, foi travado por Wendell. O lateral-esquerdo do São Paulo conseguiu o desvio providencial, mandando a bola para escanteio e evitando o que seria um gol certo. Pouco depois, aos 12 minutos, novamente Breno protagonizou um lance perigoso. O atacante leonino recebeu pela ponta esquerda, cortou para dentro com liberdade e arriscou o chute de fora da área. A bola passou com perigo, tirando o fôlego da torcida são-paulina, que compareceu em bom número ao Morumbis e acompanhava o início instável da equipe da casa.

O São Paulo só conseguiu levar perigo real à meta defendida por João Ricardo aos 25 minutos. Lucas Ferreira conduziu pela direita, driblou a marcação e cruzou na medida para André Silva, que apareceu bem posicionado e cabeceou firme. A bola passou muito perto da trave, arrancando suspiros da torcida tricolor. Antes do intervalo, aos 47 minutos, o time paulista ainda teve mais uma boa chance em cobrança de falta. Alisson bateu com categoria, buscando o ângulo. João Ricardo, bem posicionado, apenas acompanhou com os olhos enquanto a bola passava rente ao gol. Na volta do segundo tempo, o São Paulo começou em ritmo acelerado, dando as cartas desde os primeiros movimentos. Com apenas um minuto de bola rolando, o Tricolor aproveitou um vacilo na saída de bola do Leão do Pici.

André Silva arrancou em velocidade e encontrou um ótimo passe em profundidade para Lucas Ferreira, que invadiu a área livre e finalizou. João Ricardo, atento, saiu bem do gol e fez uma defesa crucial para manter o placar zerado naquele momento. Mas o momento de destaque do goleiro do Tricolor de Aço viria com 18 minutos. Antes, aos 15, Ferreirinha recebeu grande passe e foi em direção ao gol, tentou driblar João, que o derrubou. Apesar das reclamações do Leão, a penalidade foi confirmada. O mesmo Ferreirinha foi para cobrança, mas bateu mal, praticamente recuando a bola para João Ricardo.