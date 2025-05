Adversário do Fortaleza, Vasco não vence há mais de um mês

Equipes se enfrentam neste sábado, 17, às 18h30min, no Estádio São Januário, pela nona rodada do Brasileirão

De olho no confronto contra o Vasco, o elenco do Fortaleza segue preparação no CT Alcides Santos antes de viajar para o Rio de Janeiro. Em partida da nona rodada da Série A, o Tricolor visita o Gigante da Colina neste sábado, 17, às 18h30min, no Estádio São Januário.

Após a goleada de 5 a 0 contra o Juventude, na última rodada, o Fortaleza tenta engatar uma boa sequência diante do Vasco. Para isso, o Leão do Pici pode se aproveitar do momento delicado do adversário, que não vence há um mês. Entre jogos do Brasileirão e da Sul-Americana, a última vitória do Vasco aconteceu no início de abril, quando superou o Sport por 3 a 1.