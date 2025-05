Fortaleza empata com Bucaramanga e adia classificação às oitavas da Libertadores

Atacante Marinho em jogo contra o Bucaramanga, na Arena Castelão, pela Libertadores / Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO

O Fortaleza lutou, mas ficou no empate sem gols com o Atlético Bucaramanga-COL na noite desta terça-feira, 13, na Arena Castelão, em duelo da quinta rodada da Copa Libertadores. Com o resultado, o Tricolor do Pici desperdiçou a chance de se classificar com antecedência às oitavas de final do torneio e precisará definir a vaga fora de casa, na última rodada, contra o Racing-ARG. Na tabela de classificação, o time cearense agora é o líder do Grupo E, com oito pontos conquistados. Este cenário só mudará caso o Racing-ARG empate – o time argentino tem um melhor saldo de gols – ou vença o Colo-Colo-CHI nesta quarta-feira, 14, no Estádio El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina.

Fortaleza x Bucaramanga: o jogo O primeiro tempo na Arena Castelão não teve grandes emoções. O Fortaleza, jogando com o apoio da torcida na arquibancada, encontrou um Bucaramanga bem organizado e com boa compactação defensiva. Ainda assim, o Leão do Pici controlou as ações do jogo e foi, no geral, superior ao rival colombiano – mas sem a efetividade necessária para transformar isso em vantagem no placar. Na maior parte da etapa inicial, o confronto se concentrou em duelos no meio-campo. Os melhores momentos do Tricolor aconteceram quando a equipe trabalhou jogadas pelos lados do campo, sobretudo as protagonizadas por Breno Lopes, que, assim como em jogos recentes, também foi, diante do Bucaramanga, o principal destaque do time cearense. A melhor chance do primeiro tempo, inclusive, caiu no pé do camisa 26. No lance, que aconteceu aos 23 minutos, o zagueiro do Bucaramanga errou o bote na intermediária, e Breno Lopes saiu livre em direção à grande área. No duelo contra o goleiro Quintana, o atacante acabou colocando força demais no chute e finalizou a bola por cima da baliza. O Bucaramanga, ciente de que o empate é importante para manter-se vivo na Libertadores, adotou postura comedida, mas não abdicou de atacar nos momentos em que teve a posse. A equipe colombiana até articulou algumas jogadas interessantes nos primeiros 15 minutos, mas logo o sistema defensivo do Fortaleza retomou as rédeas e não permitiu mais espaços ao rival no último terço.