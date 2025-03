Novo trio se destaca e esquenta briga por vaga no meio-campo do Fortaleza

Emmanuel Martínez, volante do Fortaleza / Crédito: João Moura/Fortaleza EC

A estratégia de poupar jogadores visando a semifinal do Campeonato Cearense e também oportunizar algumas peças em meio ao mau momento surtiu efeito positivo para o Fortaleza, que goleou o Ferroviário por 4 a 0. No duelo dessa quarta-feira, 5, o meio-campo voltou a ser um setor fundamental da equipe, e a atuação do trio que ganhou vez acirra a disputa pela titularidade. No Clássico das Cores pela Copa do Nordeste, o Leão foi a campo com Matheus Rossetto, Martínez e Pochettino na faixa central do campo. O primeiro começou a temporada lesionado e só tinha atuado uma vez; o camisa 8 sofreu contusão muscular no mês passado; e o meia tinha perdido a vaga de titular.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Contra o Ferroviário, o trio fez bom jogo, funcionou a contento de forma coletiva e entrou de vez na disputa por posição. Peça importante no segundo semestre de 2024, Rossetto conseguiu ser combativo no momento defensivo e tocava na bola a todo instante no início dos lances. Martínez foi o "motorzinho", sobretudo no primeiro tempo, e Pochettino mostrou boa dinâmica e presença ofensiva.

O treinador já indicou o argentino Pol Fernández como dono da vaga de primeiro volante, tendo Lucas Sasha e Zé Welison alternando na parceria. Destaque na pré-temporada, Calebe assumiu a função de criação. As atuações, porém, ainda não convenceram. Pol demonstrou qualidade técnica nos primeiros jogos de 2025, diante de adversários de nível inferior, mas cometeu erros e teve atuações decepcionantes contra rivais de maior competitividade. Pressionado, não conseguiu dar início à construção de jogadas e mostrou pouco poder de marcação. Zé Welison teve bom desempenho, enquanto Sasha oscilou. Já Calebe ainda não teve participações diretas em gols e não conseguiu municiar os atacantes. A dinâmica dada à equipe pela atuação do novo trio de meio-campo, com a retomada da tradicional intensidade — a despeito de ter sido um embate com os reservas do Ferroviário —, abre espaço para mudanças na equipe, até para o terceiro Clássico das Cores consecutivo, amanhã, às 16h30min, no PV. O comandante tricolor valorizou a variedade de opções no elenco e deixou claro que todas as peças vão ter vez.