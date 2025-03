Fortaleza inicia check-in e venda de ingressos para o Clássico-Rei das finais do Cearense

O Leão enfrenta o Vovô pelo primeiro confronto das semifinais do Cearense / Crédito: FÁBIO LIMA

O Fortaleza divulgou os preços dos ingressos e o horário do check-in para o primeiro jogo das finais do Campeonato Cearense, que será realizado neste sábado, 15, às 16h30min, na Arena Castelão. A comercialização dos ingressos iniciou na manhã desta terça, 11. O torcedor que desejar ir ao Castelão para o primeiro confronto das finais do estadual, irá encontrar os bilhetes nas lojas físicas e no site Leão Tickets a partir de R$ 30. O torcedor associado pode realizar o seu check-in pelo site oficial do programa.

Devido a ter tido uma campanha pior que a do Ceará na primeira fase, o Tricolor será o mandante da primeira partida das finais. Para ser campeão, o Fortaleza precisa superar o histórico de seis clássicos consecutivos sem vitória. Diferente do Alvinegro, que atua no meio de semana pela Copa do Brasil, o Leão terá a semana inteira de preparação para o confronto decisivo.