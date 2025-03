Martínez valoriza período de treinos do Fortaleza antes de final e projeta Clássico-Rei

Meio-campista argentino vê Tricolor em bom momento antes da primeira decisão do Campeonato Cearense, diante do Ceará, no próximo sábado, 15

Novamente titular do Fortaleza, o meio-campista argentino Emmanuel Martínez deve ser uma das principais armas para o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, contra o Ceará, no próximo sábado, 15, às 16h30min, na Arena Castelão. O camisa 8 projeta um "grande jogo" e destaca a folga no calendário tricolor antes do segundo Clássico-Rei de 2025.

Garantido na terceira fase da Copa do Brasil — por ser o atual campeão da Copa do Nordeste — e na fase de grupos da Libertadores, o Leão não entra em campo neste meio de semana. Terá, portanto, uma semana completa sem jogos, entre a vitória por 1 a 0 sobre o Ferroviário, no sábado passado, 8, e a primeira decisão do Estadual. O Vovô, por sua vez, encara o Confiança nesta quarta-feira, 12, pela Copa do Brasil.