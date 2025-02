Fortaleza joga mal e perde para o Altos de virada pela Copa do Nordeste

David Luiz, zagueiro do Fortaleza, durante jogo contra o Altos / Crédito: Isaac Ferreira/Fortaleza EC

O Fortaleza voltou a jogar mal e foi derrotado pelo Altos-PI na noite desta terça-feira, 11. No Estádio Albertão, em Teresina (PI), o time tricolor teve atuação apática e sofreu o revés de virada por 2 a 1 em jogo da terceira rodada da Copa do Nordeste. Lucas Reis e Rodrigão marcaram para os mandantes, enquanto Zé Welison balançou as redes para o Leão.

Com o resultado negativo, o Tricolor do Pici cai para a segunda colocação do Grupo A do certame, com seis pontos somados. O próximo compromisso da equipe será na quarta-feira, 19, às 21h30min (de Brasília), diante do Vitória, na Arena Castelão.



Altos-PI x Fortaleza: o jogo Com uma escalação completamente modificada em relação ao Clássico-Rei, o Leão tentou tomar as rédeas do jogo, mas a dificuldade para criar já ficou evidente nos primeiros minutos. Em uma das raras chances do Tricolor na partida, Calebe acertou belo passe para Breno Lopes, que finalizou para fora aos 9 minutos. O Altos, por sua vez, se mostrou mais organizado e chegou a criar algumas oportunidades com Jefferson e Reinaldo. Na primeira, o lateral recebeu na frente do gol e finalizou para fora. Depois, o meia bateu cruzado à direita do gol. No segundo tempo, o Fortaleza, apesar da má atuação, conseguiu balançar as redes. No lance, Breno Lopes tocou para dentro da área e Zé Welisson aproveita a chance para marcar o gol leonino no Albertão.