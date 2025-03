Dirigentes do Fortaleza exaltam trajetória e legado de Júlio Salles: "A voz do Leão"

Nascido no Pará, Júlio era torcedor do Remo e, ao chegar ao Ceará, escolheu o Fortaleza como time do coração pela semelhança com as cores da bandeira da terra natal — e também Leão. Ele eternizou o bordão "Mata, Leão" a cada gol do time do Pici e relatou a história de centenas de jogos para diferentes gerações de torcedores, com narrações históricas.

O velório do narrador Júlio Salles, na manhã desta quarta-feira, 12 , foi marcado por diversas referências ao Fortaleza Esporte Clube , time pelo qual ele torcida, com camisas, bandeiras e o hino entoado por familiares e amigos. Os dirigentes do Tricolor destacaram a longa e bem-sucedida trajetória do "Veterano" nas ondas do rádio cearense e valorizaram o legado.

"Sou ouvinte do Júlio Salles desde criança. Para mim, um ícone insubstituível no rádio cearense, nordestino e até do Brasil. O homem que foi dedicado 100% ao rádio. Todos os outros locutores tiveram uma passagem pelo rádio e depois na TV, o Júlio Salles foi dedicado 100% ao rádio. É impressionante chegar ao nível que ele chegou atuando 100% no rádio, o nível de popularidade, um homem íntegro, honrado, respeitado por toda a crônica e torcida cearense", apontou Rolim Machado, presidente do Fortaleza.

"A vida e o trabalho do Júlio dizem muito sobre a identidade dos tricolores, e eu sou um deles. Durante longos anos, eu vivi o Fortaleza através da voz do Júlio, das narrações, do grito de gol, da emoção que o Júlio transmitia e vivi grande alegrias através da voz dele", relatou Alex Santiago, diretor de futebol da SAF do Tricolor.

O Narrador de Todos os Esportes recebeu homenagens do Fortaleza ainda em vida — como o prêmio Leão de Ouro, por exemplo — e também após o falecimento, na última terça-feira, 11. No primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, diante do Ceará, no próximo sábado, 15, além do tradicional minuto de silêncio, a imagem de Júlio Salles deve ser exibida no telão e narrações históricas devem ecoar no sistema de som da Arena Castelão.

Júlio marcou gerações de tricolores contando histórias de jogos e gols com emoção e precisão, como no fim do jejum de títulos estaduais, em 2000; o gol de Rinaldo na decisão do Estadual de 2007; o tetracampeonato do Cearense, em 2010; e a liderança da Série A de 2024. A última partida narrada por ele foi em fevereiro deste ano, no Clássico-Rei do Manjadinho, que acabou com vitória do Vovô, por 2 a 1.

"Ele continua vivo, não só através das narrações, que vão ficar sempre guardadas para a história, mas também através dos seus filhos e netos. Agradecer o Júlio Salles, a voz do Leão, por tudo aquilo que ele fez em vida e dizer que o legado dele seguirá", garantiu Alex Santiago.