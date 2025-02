Fortaleza tenta destravar negociação com Kauê Canela para concretizar compra

Artilheiro do sub-20 do Leão em 2024, atacante foi integrado ao time profissional no mês passado, mas ainda não chegou a acordo acerca dos valores para novo contrato

Integrado ao elenco profissional no mês passado, o atacante Kauê Canela ainda tem futuro incerto no Fortaleza. O Esportes O POVO apurou que o clube do Pici ainda tenta um acordo para firmar novo contrato com o jogador de 20 anos e selar a compra junto ao Novorizontino-SP. O principal entrave na negociação envolve as cifras salariais do centroavante, artilheiro tricolor no Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2024.

O empréstimo de Canela ao Leão se encerrou ao janeiro. O Tricolor tem opção de compra com valor fixado e já havia sinalizado que iria exercer para selar o vínculo definitivo, mas as tratativas com o jogador emperraram. O clube se baseia no acordo assinado em fevereiro de 2024, quando o jogador paulista chegou ao Pici emprestado pelo time de Novo Horizonte (SP), mas reconhece o potencial do centroavante e admite ceder para assegurar a permanência.