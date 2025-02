Fortaleza vê interesse por Cardona no mercado da bola e avalia venda

Cardona tem 38 jogos disputados pelo Fortaleza / Crédito: AURÉLIO ALVES

Ausente dos últimos jogos do Fortaleza, o zagueiro Tomás Cardona perdeu espaço no elenco comandado por Juan Pablo Vojvoda e poderá ser negociado pelo clube. O Esportes O POVO apurou que o argentino de 29 anos tem despertado o interesse de outras equipes, sobretudo do mercado sul-americano, e o Tricolor avalia vendê-lo em caso de uma proposta atrativa. + Siga o canal do Esportes O POVO no WhatsApp

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Pouco utilizado, o defensor tem recebido sondagens de outras equipes. O Vélez Sarsfield, atual campeão argentino, é um dos interessados — o clube já levou Imanol Machuca por empréstimo. Outras equipes da Argentina fizeram contato para entender a situação do jogador e as condições de uma eventual transferência. A janela do país vizinho seguirá aberta até 12 de março.

Como Tomás Cardona tem contrato até o fim de 2026, quando terá 31 anos, o Fortaleza entende que uma venda pode ser uma boa oportunidade. O Tricolor é dono de 100% dos direitos econômicos, adquiridos por cerca de R$ 3 milhões na cotação da época (625 mil dólares). O camisa 25 viu a concorrência aumentar na defesa com as chegadas de David Luiz e Gastón Ávila — que atuam pelo lado esquerdo — e também no número de estrangeiros, o que seria um empecilho em competições da CBF, por exemplo. Com as contratações de Pol Fernández e Dylan Borrero, o Leão tem 11 "gringos" no grupo de atletas.

Cardona não foi relacionado para as partidas contra Sport, Ceará e Altos-PI. No Clássico-Rei do último sábado, 8, chegou à Arena Castelão junto com os compatriotas Gastón Ávila e Emmanuel Martínez. Em 2025, o zagueiro atuou apenas duas vezes, sendo titular nas vitórias sobre Horizonte (3 a 1) e Maracanã (1 a 0), ambas pelo Campeonato Cearense. A carreira de Tomás Cardona Revelado pelo Defensa y Justicia-ARG, Cardona também passou por Godoy Cruz-ARG e Las Palmas-ESP antes de retornar ao clube de origem em 2021. A temporada de maior destaque foi 2023, quando disputou 47 jogos, marcou três gols e deu uma assistência. O desempenhou despertou o interesse do Fortaleza, que o contratou no ano seguinte.