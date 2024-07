Com dois hat-tricks seguidos, Kauê Canela vira artilheiro do Brasileirão sub-20 pelo Fortaleza

Atleta foi destaque do Leão na vitória conquistada nesta quinta-feira, 4, por 4 a 1 diante do Atlético-MG, pela 12ª rodada do certame nacional

Pelo segundo jogo seguido, o camisa 9 do Fortaleza, Kauê Canela, foi o destaque do grupo tricolor no Campeonato Brasileirão Sub-20 ao marcar um hat-trick. Na tarde desta quinta-feira, 4, o Leão do Pici venceu o Atlético-MG por 4 a 1 no estádio Presidente Vargas. O centroavante marcou três dos quatro tentos para a equipe cearense, que também balançou as redes com Gustavo Silva.

O hat-trick foi o segundo de Kauê Canela no Brasileirão Sub-20 — e de maneira consecutiva. Contra o Flamengo, o atleta já havia sido autor dos três gols marcados pelo Fortaleza, que sagrou a vitória diante do Rubro-Negro por 3 a 0 no estádio da Gávea, no Rio de Janeiro.

Os tentos ainda colocaram o jogador como artilheiro da certame. De acordo com registro no site da CBF, Kauê chegou com o segundo hat-trick até a artilharia da competição com nove gols marcados em 11 jogos. Os outros três tentos foram marcados diante de Corinthians e Atlético-GO.