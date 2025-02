David Luiz deve estrear pelo Fortaleza diante do Altos-PI, pela Copa do Nordeste

Após três jogos seguidos no banco de reservas, camisa 23 deve atuar pela primeira vez com a camisa tricolor nesta terça-feira, 11, contra o Jacaré

O duelo diante Altos-PI, nesta terça-feira, 11, a partir das 21h30min, no Estádio Albertão, em Teresina (PI), pela terceira rodada da Copa do Nordeste , deverá marcar a estreia do zagueiro David Luiz pelo Fortaleza . Após três partidas no banco de reservas, o camisa 23 deverá ganhar a primeira oportunidade de atuar pelo novo clube.

O defensor de 37 anos foi relacionado pela primeira vez na partida contra o Floresta , no último dia 1º, e também figurou como opção diante de Sport e Ceará. Em três jogos de cenários distintos, David não foi acionado por Juan Pablo Vojvoda ao longo dos 90 minutos. Desta vez, a tendência é de titularidade, mas também há a possibilidade de entrar no decorrer do confronto.

O camisa 13 foi substituído no segundo tempo do Clássico-Rei, mas deve ser preservado em razão do curto intervalo entre os embates. Assim, David Luiz deve ser escolhido por Vojvoda para formar dupla com Titi. Na semana passada, o comandante argentino afirmou que não teria "pressa" para promover a estreia do camisa 23.

A última partida do experiente zagueiro foi há pouco mais de dois meses, no empate por 2 a 2 entre Flamengo e Vitória, em 8 de dezembro, pela última rodada da Série A de 2024.

O Fortaleza é o líder do Grupo A da Copa do Nordeste, com seis pontos e 100% de aproveitamento, enquanto o Altos é o penúltimo colocado da chave, com apenas um ponto.