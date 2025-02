Fortaleza mostra segurança defensiva e tem apenas um gol sofrido em 2025

Titi e Gustavo Coutinho disputam lance no jogo Sport x Fortaleza, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste 2025 / Crédito: Paulo Paiva / Sport Club do Recife

Em meio ao revezamento de peças, o treinador argentino já mudou goleiro, laterais e zagueiros e viu a equipe responder positivamente. Três atletas foram titulares com maior frequência, em quatro partidas: João Ricardo, Mancuso e Titi. Na meta, João Ricardo foi vazado somente pelo zagueiro Waldson, do Horizonte, após bate-rebate na área. Àquela altura do confronto, o Fortaleza já vencia o Galo do Tabuleiro por 3 a 0. Contratado para esta temporada, Brenno ganhou vez debaixo das traves em duas ocasiões, fez boas defesas e não sofreu gol.