Capitão da Venezuela, Kervin se reapresenta no Fortaleza após disputar Sul-Americano sub-20

O meia Kervin Andrade, grande revelação do Fortaleza em 2024, retornou ao Fortaleza após a disputa do Campeonato Sul-Americano sub-20, no qual foi camisa 10 e capitão da Venezuela. Conforme apurou o Esportes O POVO, a jóia tricolor viajou partindo da Venezuela na segunda-feira, 3, mas passou por escalas em Buenos Aires e São Paulo, chegando em Fortaleza na tarde desta terça-feira, 4.

A reapresentação do atleta acontece nesta quarta-feira, 5, já iniciando os treinamentos visando o Clássico-Rei deste sábado, 8, para o qual estará disponível para jogar. No torneio de base, o jovem atleta marcou dois gols em quatro jogos e chamou a atenção de olheiros, que consultaram os valores do venezuelano e podem fazer propostas no meio do ano. Ainda conforme a apuração da reportagem, a competição contou com pelo menos 30 agentes de clubes da Europa.