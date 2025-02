Vojvoda exalta "difícil" vitória do Fortaleza sobre o Sport e mira Clássico-Rei

Vojvoda, técnico do Fortaleza, durante jogo contra o Sport / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Após o triunfo de 2 a 0 sobre o Sport, na noite dessa terça-feira, 4, o Fortaleza segue com 100% de aproveitamento na Copa do Nordeste e finaliza a segunda rodada do certame na liderança do Grupo A, com seis pontos. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda ressaltou o nível de dificuldade ao enfrentar um adversário da Série A e reconheceu a boa atuação do elenco tricolor. Ainda em coletiva, o treinador destacou também a preparação do leão do Pici para o Clássico-Rei contra o Ceará. “Sabemos que fora de casa precisamos ter essa maturidade e saber que vamos sofrer em determinado momento. Na última partida, enfrentamos um time muito fechado e nossa tarefa era encontrar espaços. Hoje, sabíamos que seria diferente e teríamos que defender bem, saber sofrer e aproveitar na parte ofensiva. E aconteceu”, analisou Vojvoda.

Foi uma vitória difícil. Então estou feliz pelo resultado, mas também porque os jogadores fecharam bem a partida e não tivemos grandes problemas físicos, sabendo que dentro de três dias teremos uma partida muito importante", concluiu o treinador.

Foco no Clássico-Rei No próximo sábado, 8, Ceará e Fortaleza se enfrentam pelo primeiro Clássico-Rei da temporada, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Cearense. Apesar da boa sequência do Tricolor, que ainda não foi derrotado em 2025, Vojvoda se mostrou cauteloso em relação ao Alvinegro, que também chega para o confronto com uma sequência positiva. “Temos uma boa sequência, mas o Ceará também tem e o Clássico é uma partida diferente, por tudo que envolve isso, então temos que fazer uma boa avaliação dos nossos atletas para ver a recuperação, e, a partir disso, planejar esse jogo”, ponderou o argentino. Estreia de David Luiz Novamente questionado sobre a estreia de David Luiz com a camisa tricolor, Vojvoda disse não ter pressa para o momento. O zagueiro vem sendo relacionado para os jogos do Leão desde o confronto contra o Floresta, mas permanece no banco. A expectativa é de que o camisa 23 possa ter os primeiros minutos já no Clássico diante do Ceará.