Em jogo truncado, Fortaleza bate o Sport na Ilha do Retiro pela Copa do Nordeste

Jogadores do Fortaleza comemoram gol marcado diante do Sport / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza venceu mais um duelo na Copa do Nordeste de 2025 nesta terça-feira, 4. Na Ilha do Retiro, em Recife (PE), o Leão do Pici superou o Sport por 2 a 0 em partida válida pela segunda rodada do certame regional. Os gols tricolores foram marcados por Moisés e Breno Lopes.

Com o resultado positivo, o time de Juan Pablo Vojvoda garantiu sua segunda vitória consecutiva na competição, onde é líder do Grupo A. O próximo compromisso da equipe será no sábado, 8, diante do rival Ceará, pelo Campeonato Cearense.

Com faltas constantes e pouco tempo de bola rolando, a primeira etapa da partida entre os rivais nordestinos não foi tão agradável aos olhos dos torcedores. Atuando como visitante, o Tricolor de Aço adotou postura conservadora e nas tentativas de avanço ao ataque mostrou dificuldade.



Pouco criativo, o time de Vojvoda viu o Sport ter maior controle das ações, mas também sem oferecer perigo. Portanto, com baixa inspiração, as equipes fizeram duelo truncado nos primeiros 45 minutos, com o árbitro Rafael Carlos Salgueiro marcando diversas faltas. No segundo tempo, o Fortaleza conseguiu, enfim, furar a linha de defesa rubro-negra. Isso porque, aos 5 minutos, Pochettino roubou a bola e passou para Moisés, que finalizou no canto do goleiro Caíque França para marcar o gol tricolor em Recife. Depois, o técnico Pepa promoveu alterações e o Sport retomou as ações do duelo, mas ainda sem criar grandes chances de marcar. A primeira oportunidade pernambucana ocorreu aos 29 minutos do 2º tempo, quando Paciência cobrou falta e Antônio Carlos cabeceou para fora.