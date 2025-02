"Tira qualquer um do sério", dispara técnico do Sport sobre catimba de João Ricardo

Técnico Pepa no jogo Sport x Fortaleza, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste 2025 / Crédito: Paulo Paiva / Sport Club do Recife

A demora do goleiro João Ricardo para cobrar o tiro de meta em alguns momentos da vitória do Fortaleza por 2 a 0 sobre o Sport, na última terça-feira, 4, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada da Copa do Nordeste, irritou o técnico e a torcida dos pernambucanos. Os torcedores chegaram a contar os segundos antes da reposição de bola do camisa 1, enquanto o português Pepa disparou contra a catimba adversária. O arqueiro do Tricolor precisou de atendimento médico algumas vezes — inclusive sofreu um corte no supercílio —, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, e também mostrou pouca pressa nos tiros de meta. O árbitro alagoano Rafael Carlos Salgueiro Lima dez um total de 19 minutos de acréscimos na partida, também levando em conta as dez substituições e outras paralisações.