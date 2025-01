Fortaleza encaminha empréstimo do atacante Machuca ao Vélez Sarsfield

Imanol Machuca disputou 65 partidas com a camisa do Leão / Crédito: AURÉLIO ALVES

Após um ano e meio, o atacante Imanol Machuca retornará ao futebol argentino. O Fortaleza ajusta os últimos detalhes para concretizar o empréstimo do camisa 39 ao Vélez Sarsfield-ARG, que foi campeão nacional na temporada passada, até o fim da temporada 2025, com opção de compra fixada. De acordo com o jornalista Cesar Luis Merlo, o Tricolor receberá 250 mil dólares (em torno de R$ 1,5 milhão na cotação atual) pela cessão do jogador de 24 anos até dezembro deste ano. O acordo ainda prevê possibilidade do clube argentino adquirir o atacante de forma definitiva por 2,5 milhões de dólares (R$ 15,4 milhões).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Sem espaço no elenco de Juan Pablo Vojvoda, Machuca se tornou alvo de equipes do país vizinho para 2025: Independiente, Estudiantes e o Vélez Sarsfield travaram disputa no mercado da bola pelo atacante, que foi revelado pelo Unión Santa Fe.

De lá para cá, o camisa 39 disputou 65 partidas, anotou seis gols e deu seis assistências, além de ter conquistado o título da Copa do Nordeste de 2024. A disputa por posição com Breno Lopes e Moisés fez Machuca ter menos oportunidades, sobretudo na reta final do ano. Atacante Machuca no jogo RB Bragantino x Fortaleza, no Nabi Abi Chedid, no Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Matheus Amorim/Fortaleza EC O atacante era frequentemente utilizado como ponta-esquerda e também foi testado como meia articulador, mas não conseguiu se firmar e terminou a temporada no banco de reservas. A última atuação foi no dia 17 de setembro, na derrota por 2 a 0 para o Corinthians, na Arena Castelão, no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana — e esteve em campo por apenas dez minutos.