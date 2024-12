Machuca, do Fortaleza, é alvo de proposta do Independiente no mercado; saiba os valores

A proposta do Rei de Copas conta ainda com uma cláusula de compra fixada pelo jogador argentino superior a R$ 11 milhões

À reportagem, o dirigente do Independiente responsável pela negociação confirmou que o valor oferecido pelo Rei de Copas é de 150 mil dólares – R$ 921,6 mil na cotação atual – como compensação financeira pelo empréstimo. Por sua vez, o valor da compra fixada é de 1,8 milhão de dólares – R$ 11,05 milhões na cotação – por 70% dos direitos econômicos do ponta de 24 anos.

Sem muito destaque em 2024, o ponta argentino Imanol Machuca não deve permanecer no Fortaleza para a temporada de 2025. O destino do camisa 39 deve ser seu país de origem, do qual saiu como o melhor driblador da liga nacional em 2023. O Independiente é o clube interessado e enviou ao Tricolor uma proposta de empréstimo com compensação financeira e valor de compra fixado pelo jogador. A informação foi veiculada inicialmente pelo jornalista Matias Martinez e confirmada pelo Esportes O POVO .

O Fortaleza contratou Machuca junto ao Unión Santa Fé, da Argentina, em 2023. Naquele momento, o Tricolor desembolsou 2,5 milhões de dólares – equivalente a R$ 11,7 milhões na cotação da época – por 50% dos direitos, a maior contratação do futebol cearense na situação – já superada. Com o Leão do Pici, o ofensivo tem contrato até 31 de dezembro de 2027.

Pelo Leão do Pici, o argentino soma 65 jogos entre 2023 e 2024, nos quais acumula seis gols marcados e seis assistências. Na reta final deste ano, o camisa 39 chegou a ficar de fora dos relacionados em muitos jogos. A questão da quantidade de estrangeiros no Fortaleza também é um fator importante para clube cearense. Com a chegada de Pol Fernández, o número ultrapassa o limite permitido.