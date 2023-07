Machuca, do Fortaleza, supera Castilho, do Ceará, e se torna compra mais cara do estado

O Leão do Pici desembolsou R$ 11,7 milhões pela compra do atacante argentino de 23 anos junto ao Unión Santa Fé-ARG. Na negociação, os cearenses ficaram com 50% dos direitos

A novela envolvendo a chegada do atacante Imanol Machuca ao Fortaleza chegou ao fim, e com final feliz para o clube cearense, que anunciou a contratação do atleta nesta sexta-feira, 28. O Tricolor do Pici desembolsou 2,5 milhões de dólares, equivalente a R$ 11,7 milhões na cotação atual, por 50% dos direitos, e tirou o jogador do Unión Santa Fé-ARG. Com este valor, a aquisição do jovem se tornou a maior da história do futebol local.

Anteriormente, o dono do posto de compra mais cara do estado era o Ceará. O Vovô adquiriu o meio-campista Guilherme Castilho, junto ao Atlético-MG, por R$ 9,6 milhões em julho de 2022. Na oportunidade, o time alvinegro ficou com 65% dos direitos do jogador.

Leia Mais Zagueiro português Tobias Figueiredo cita influência de Boeck para acerto com Fortaleza

"É um sonho estar aqui", diz Tobias Figueiredo em apresentação no Fortaleza

Fortaleza anuncia meia venezuelano Kervin Andrade para o Sub-20

Seja assinante O POVO+

Veja o ranking de compras mais caras do futebol cearense

Imanol Machuca (Fortaleza): R$ 11,7 milhões Guilherme Castilho (Ceará): R$ 9,6 milhões Renato Kayzer e Calebe (Fortaleza): R$ 6 milhões David (Fortaleza): R$ 5 milhões Marcelo Benevenuto (Fortaleza): R$ 4,5 milhões Wescley (Ceará): R$ 4,4 milhões Mendoza (Ceará): R$ 4 milhões

Machuca chegou à capital cearense na manhã de quarta-feira, 26, para se apresentar no novo time. Ele firmou contrato com o Fortaleza até dezembro de 2027 e carregará o peso de contratação mais cara da história do clube e do futebol cearense.

O Leão do Pici, agora, corre contra o tempo para regularizar o jogador até esta sexta-feira, 29, prazo máximo para inscrever o atleta na fase oitavas de final da Copa Sul-Americana. O escrete vermelho-azul-e-branco espera contar com o ponta de 23 anos já no jogo de ida, marcado para a próxima terça-feira, 1º de agosto, contra o Libertad, no Paraguai.

Números de Machuca em 2023

Imanol Machuca disputou 23 partidas pelo Unión Santa Fé na atual temporada. Ele marcou cinco gols e distribuiu uma assistência, e é considerado um dos melhores dribladores do futebol argentino.