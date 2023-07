Fortaleza oficializa contratação de Imanol Machuca, ex-Unión Santa Fé-ARG

O Tricolor confirmou a chegada do jovem de 23 anos nesta sexta-feira, 28, através das redes sociais. O atacante custou R$ 11,7 milhões aos cofres do clube

Após longas negociações, o Fortaleza enfim concretizou a negociação envolvendo o atacante Imanol Machuca, que pertencia ao Unión Santa Fé, da Argentina. Nesta sexta-feira, 28, o Tricolor oficializou a chegada do jovem de 23 anos, com contrato até 31 de dezembro de 2027. Ele irá usar a camisa de número 39.

Para confirmar a contratação do atleta, o Leão do Pici desembolsou 2,5 milhões de dólares, equivalente a R$ 11,7 milhões na cotação atual, por 50% dos direitos. Dessa forma, Machuca superou Guilherme Castilho, do Ceará, e se tornou a aquisição mais cara do futebol cearense.

Leia Mais Zagueiro português Tobias Figueiredo cita influência de Boeck para acerto com Fortaleza

"É um sonho estar aqui", diz Tobias Figueiredo em apresentação no Fortaleza

Fortaleza anuncia meia venezuelano Kervin Andrade para o Sub-20

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na capital cearense desde o final da manhã de quarta-feira, o atacante já realizou exames médicos e assinou contrato com o Tricolor. Agora, o Fortaleza corre contra o tempo para regularizar o reforço a tempo de disputar a Copa Sul-Americana. O prazo é até esta sexta-feira, 28.

Machuca chega ao Leão do Pici após disputar 23 partidas pelo Unión Santa Fé-ARG nesta temporada e marcar cinco gols, além de ter dado uma assistência. Ele irá disputar posição com Romarinho e Guilherme na ponta esquerda do Fortaleza, que não tem um titular absoluto desde a saída de Moisés para o futebol mexicano.

Na atual janela de transferências, o escrete vermelho-azul-e-branco anunciou a contratação de cinco jogadores: Imanol Machuca (atacante), Gonzalo Escobar (lateral-esquerdo), Tobias Figueiredo (zagueiro), Marinho (atacante) e Pedro Augusto (volante).

Machuca, do Fortaleza, supera Castilho, do Ceará, e se torna compra mais cara do estado

A novela envolvendo a chegada do atacante Imanol Machuca ao Fortaleza chegou ao fim, e com final feliz para o clube cearense. O Tricolor do Pici desembolsou 2,5 milhões de dólares, equivalente a R$ 11,7 milhões na cotação atual, por 50% dos direitos, para tirar o atleta do Unión Santa Fé-ARG. Com este valor, a aquisição do jovem jogador se tornou a maior da história do futebol local.

Anteriormente, o dono do posto de compra mais cara do estado era o Ceará. O Vovô adquiriu o meio-campista Guilherme Castilho, junto ao Atlético-MG, por R$ 9,6 milhões em julho de 2022. Na oportunidade, o time alvinegro ficou com 65% dos direitos do jogador.