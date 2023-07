Fortaleza nega valores divulgados pelo Unión sobre venda de Imanol Machuca

Clube de Santa Fe divulgou que o Leão do Pici havia desembolsado US$ 3,1 milhões, com bônus de US$ 500 mil por partidas jogadas, para adquirir 50% dos direitos econômicos do argentino

O Club Atlético Unión divulgou, após o anúncio de Imanol Machuca pelo Fortaleza, que o clube tricolor havia desembolsado US$ 3,1 milhões (cerca de R$ 14,6 milhões) para adquirir 50% dos direitos econômicos do argentino, de 23 anos, com bônus de US$ 500 mil por partidas jogadas. A informação, porém, foi desmentida pelo Tricolor do Pici em contato com o Esportes O POVO.

No anúncio de Imanol Machuca, o Fortaleza divulgou que pagará US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 11,7 milhões) ao Unión em parcelas semestrais até o fim de dezembro de 2024.

O argentino, revelado pelo Unión, desembarcou na capital cearense na quarta-feira, 26, realizou exames médicos e aguarda a resolução de pendências para ser inscrito no BID da CBF. A oficialização do negócio transformou Imanol Machuca na maior negociação do Fortaleza e do futebol cearense. O valor desembolsado pelo Tricolor do Pici elevou os gastos com reforços em 2023 para mais de R$ 37 milhões.

Comunicado sobre la venta del 50% del Jugador Imanol Machuca a @FortalezaEC pic.twitter.com/RkO66gjZnv July 28, 2023

Veja nota oficial do Club Atlético Unión

“O Club Atlético Unión informa aos seus sócios que após a conclusão dos procedimentos administrativos diretamente com as autoridades do Fortaleza, a transferência de 50% do passe de Imanol Machuca foi selada. A operação foi realizada por USD 3.125.000 mais um bônus extra de USD 500.000 para jogos jogados.

O jogador de futebol viajou com urgência para o Brasil, onde já passou por um exame médico para entrar na lista da Copa Sul-Americana.”