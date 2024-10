Fortaleza recebe o Atlético-MG com chance de alcançar feitos históricos na Série A

Zagueiro Brítez no jogo Fortaleza x Corinthians, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Após o período de mais de 11 dias sem jogos, o Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira, 16, para encarar o Atlético-MG na Arena Castelão, às 21h45min, em duelo válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Além dos objetivos já conhecidos, de briga pelo título e vaga direta na Libertadores, o confronto pode representar outros fatores simbólicos para o Leão. Uma delas é que, caso vença o Galo, o elenco do Tricolor igualará a melhor campanha da história do clube na elite do Brasileirão, que aconteceu em 2021, quando a equipe terminou o certame com 58 pontos – na atual edição, o escrete soma 55 e ainda tem nove jogos a cumprir. Naquela temporada, o time também era comandado por Vojvoda e conquistou sua primeira classificação à Libertadores. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em paralelo, o Fortaleza pode tornar-se o primeiro nordestino da história a vencer 16 clubes diferentes em uma única edição da Série A. O Leão derrotou, até o momento, 15 dos 19 rivais possíveis no torneio, algo que o Sport também conseguiu em 2015. O Atlético-MG, porém, está entre as equipes que não sofreram reveses para o Tricolor, o que possibilita a quebra do recorde.

“Tivemos esse período de descanso e de preparação e precisávamos disso. Estávamos em uma sequência de jogos e viagens bastante desgastante e deu tempo de descansar e ajustar algumas coisas que a gente estava alinhando nos treinamentos e nos jogos e que estávamos pecando em algumas partidas que a gente jogou. A gente alinhou tudo para o jogo de quarta”, destacou Matheus Rossetto em entrevista coletiva. Rival do Fortaleza, o Atlético-MG chega para o duelo com elenco enfraquecido. São 12 ausências confirmadas, entre jogadores lesionados, suspensos, convocados e poupados por desgaste físico. Milito, treinador do Galo, utilizará uma equipe alternativa, repleta de atletas reservas e com pouca minutagem. O trio ofensivo Hulk, Paulinho e Deyverson são alguns dos desfalques. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube

Guilherme Arana, Bernard, Cadu, Zaracho e Rubens figuram no departamento médico. Entre os convocados, Junior Alonso (Paraguai), Alan Franco (Equador) e Eduardo Vargas (Chile) estão defendendo suas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O zagueiro Lyanco está suspenso. Outra questão que pesa no planejamento do Alvinegro é a proximidade com as decisões nas semifinais da Copa do Brasil, contra o Vasco, e da Libertadores, contra o River Plate. Na 9ª colocação da Série A, o Galo concentra o foco nos outros dois torneios, até por ter reais chances de título – algo que não possui no Campeonato Brasileiro. Pelo lado do Fortaleza, Vojvoda não conta com Mancuso, expulso na última rodada, e Kuscevic – este também suspenso – e Kervin Andrade, convocados pela seleção chilena e venezuelana, respectivamente. Lucas Sasha e Marinho, em recuperação de lesão, são dúvidas.