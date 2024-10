Rossetto projeta jogo impositivo do Fortaleza diante do Atlético-MG no Castelão

Volante concedeu entrevista coletiva no Pici na tarde desta segunda-feira, 14, e também falou sobre a provável escalação do Galo

Em coletiva cedida nesta segunda, o volante do Leão, Matheus Rossetto exaltou a importância do espaço de tempo que o time teve para treinar e descansar antes da partida contra o Galo, acentuando que o grupo estava cansado pelo número de viagens e partidas e que o descanso foi de grande valia.

O Fortaleza entra nesta segunda-feira, 14, em seus últimos dias sem calendário cheio por conta do intervalo da Data Fifa. Nesta quarta-feira, 16, o Tricolor do Pici já volta a campo às 21h45min na Arena Castelão diante do Atlético-MG, pela 30ª rodada da Série A do Brasileirão.

Esse tudo foi ainda detalhado pelo atleta, que destacou os pontos em que o grupo andou alinhando com o técnico Vojvoda por melhora nas atuações. Um dos principais quesitos levantados por Rossetto foi justamente o domínio do jogo, no qual o volante salientou que é de inúmera importância que o Fortaleza seja o time a impor o jogo e não o contrário.

"A gente sempre senta com o Juan (Pablo Vojvoda) e ele nos mostra nos vídeos como prender mais a bola no ataque, na defesa, no meio, como contra-atacar. É um momento importante de saber controlar, que não podemos entrar no embalo do adversário e sim controlar a partida. É isso que a gente vem trabalhando, principalmente por jogarmos em casa. Temos essa força junto com a torcida", disse ainda.