Fortaleza pode ser o 1º mandante a terminar invicto a Série A desde 2019

FORTALEZA-CE, BRASIL, 29-09-2024: Jogo pelo campeonato brasileiro Fortaleza vs Cuiaba. arena Castelão. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

A campanha como mandante do Fortaleza no Brasileirão desta temporada tem rendido ao clube diversas possibilidades de feitos marcantes. Além de ter a chance de igualar o Palmeiras com a segunda maior sequência de vitórias em casa em uma única edição do torneio, o Leão pode se tornar o primeiro desde 2019 e o quarto time da história a terminar uma Série A invicto em seus domínios. Somente três equipes conseguiram tal façanha na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. O primeiro foi o Grêmio, em 2009. Naquela temporada, o Imortal, que terminou o torneio na nona posição, emplacou 14 vitórias e cinco empates nos 19 jogos que disputou em Porto Alegre – ou seja, aproveitamento de 82%. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A campanha como mandante “salvou” o Grêmio, já que o Tricolor, fora de casa, venceu um único jogo e amargou 13 reveses. Dos 55 pontos que o time gaúcho conquistou em 2009, 47 foram provenientes dos jogos no Olímpico, antigo estádio do clube, o que representa 85%. O Atlético-MG foi outro time que conseguiu terminar um Brasileirão sem nenhuma derrota em casa.

+ Confira mais matérias sobre o Fortaleza Esporte Clube O Fortaleza caminha para se colocar neste seleto grupo de times que conseguiram o feito. Nesta temporada, o Leão do Pici é o único clube ainda invicto como mandante na Série A e acumula 12 vitórias consecutivas na capital cearense – além dos três empates obtidos no início da competição. O desempenho tricolor é o melhor entre todas as equipes que compõem a atual elite nacional. Restando nove jogos para o fim do certame, os comandados de Vojvoda possuem mais quatro confrontos a disputar em casa, contra Atlético-MG, Vasco, Flamengo e Internacional. Destes, o Rubro-Negro, o Colorado e o Galo aparecem com destaque entre os melhores visitantes e protagonizam a terceira, quarta e sexta melhor campanha no quesito, respectivamente.

Os três únicos times que terminaram invictos como mandante em uma edição da Série A: Grêmio (2009) Vitórias: 14



Empates: 5



Aproveitamento: 82%



Gols marcados: 53



Gols sofridos: 19



Posição final: 8º Atlético-MG (2012) Vitórias: 14



Empates: 5



Aproveitamento: 82%



Gols marcados: 42



Gols sofridos: 15



Posição final: 2º Flamengo (2019)