Desfalques, retornos e pendurados: como o Fortaleza chega para encarar o Atlético-MG

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira, 16, às 21h45min, quando enfrenta o Atlético-MG, na Arena Castelão, em Fortaleza, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Para o confronto, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem uma lista de nove jogadores pendurados e alguns desfalques certos.

Para começar a lista de baixas para o duelo, o Tricolor do Pici não poderá contar com o lateral direito Eros Mancuso, que cumpre suspensão após ter recebido cartão vermelho no duelo contra o Grêmio.

Outros estrangeiros no elenco, o meia-atacante Kervin Andrade e o zagueiro Kuscevic estão de fora por estarem defendendo as suas seleções nacionais, Venezuela e Chile, respectivamente. O defensor, inclusive, está cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo.