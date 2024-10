Wellington Paulista diz que torcida do Fortaleza é "a mais bonita" que já viu

Atacante Wellington Paulista comemora gol no jogo Fortaleza x CRB, na Arena Castelão, pela Copa do Brasil Crédito: Staff Images/Copa do Brasil

“Eu já joguei em vários times grandes e ali foi a torcida mais bonita que eu já vi. De show, foi a torcida mais bonita que já vi. A maioria dos jogos tinham mosaico, e o mosaico dos caras, além dos cânticos, o jogo todo cantando e gritando. Os caras fizeram mosaico permanente. Você olhava pra torcida e tinha um desenho o jogo todo. Acho que foi em um clássico contra o Ceará. A torcida dos caras é embaçada”, disse.

Além do mosaico permanente, Wellington Paulista também relembrou outras duas festas que o marcaram enquanto jogador do Fortaleza: o Cristo Redentor vestido com a camisa do Leão, em jogo contra o Flamengo, e o avião decolando no meio da torcida em alusão à clássificação à Copa Sul-Americana de 2020. Torcida do Fortaleza prepara um mosaico 3D para a final da Copa do Nordeste Crédito: JÚLIO CAESAR Mosaico permanente do Fortaleza em Clássico-Rei contra o Ceará Crédito: Julio Caesar Mosaico da torcida do Fortaleza contra o Flamengo na Arena Castelão exibe Cristo Redentor Crédito: Julio Caesar/O Povo

“O trabalho tático dele é sensacional”, diz Wellington Paulista sobre Vojvoda

A última temporada de Wellington Paulista no Fortaleza coincidiu com o início da "era Vojvoda" no clube, em 2021. Os dois trabalharam juntos naquele ano e o ex-atacante guarda boas lembranças do argentino, sobretudo das questões táticas aplicadas pelo treinador. "Ele chegou no Campeonato Cearense. Chegou um dia, fez todo mundo sair da cama e disse 'vamos treinar', isso às nove horas da manhã. Eu estava acostumado porque na Europa é assim, mas não treino, você sai para movimentar o corpo. Ele (Vojvoda) fez umas bolas paradas, cruzamentos e pênaltis. Isso para jogar de noite. A gente estava mal, não estávamos ganhando. Metemos seis no Caucaia", contou.