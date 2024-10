Fortaleza pode igualar melhor campanha da sua história na Série A diante do Atlético-MG

O Fortaleza volta a entrar em campo nesta quarta-feira, 16, diante do Atlético-MG , após uma breve pausa para a penúltima Data Fifa de 2024. Com o retorno das partidas em território nacional, o Tricolor do Pici terá pela frente a oportunidade de igualar, e quem sabe superar, a sua melhor campanha na Série A do Brasileirão.

De 2021 para 2024, muitas mudanças ocorreram no Centro de Excelência Alcides Santos, sobretudo no elenco. No entanto, um nome importante persiste no Pici: Juan Pablo Vojvoda. Acompanhado de sua comissão técnica, o treinador argentino foi um dos responsáveis pela campanha histórica de 2021 e continua no Fortaleza desde então, podendo igualar ou quebrar o recorde que ele mesmo ajudou a concretizar.

Quebra de recordes

Apesar de ter tido a melhor posição de um clube do Nordeste, o Fortaleza não superou o recorde de pontuação. A marca pertence ao Vitória e ao Sport que, em 2013 e 2016, respectivamente, somaram 59 pontos em uma edição de Série A, mas ficaram em quinto e sexto lugar, nesta ordem. Confira as maiores pontuações de times do Nordeste na primeira divisão:

Maiores pontuações alcançadas por times nordestinos na Série A:

Vitória (2013) - 59 pontos (5º lugar)



(2013) - (5º lugar) Sport (2016) - 59 pontos (6º lugar)



(2016) - (6º lugar) Fortaleza (2021) - 58 pontos (4º lugar)



(2021) - (4º lugar) Fortaleza (2019) - 53 pontos (9º lugar)



(2019) - (9º lugar) Ceará (2020) - 52 pontos (11º lugar)

Sendo assim, o escrete vermelho-azul-e-branco, que possui 55 pontos atualmente, tem ainda nove rodadas restantes, contando com o jogo de quarta-feira, 16, para tentar somar mais cinco pontos e se tornar tanto o nordestino com maior pontuação, quanto o com melhor colocação em uma edição de Série A do Brasileirão.