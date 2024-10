Série A: Fortaleza pode igualar Palmeiras com a 2ª maior sequencia de vitórias em casa

Para isso, o Tricolor do Pici precisa vencer o Atlético-MG na próxima quarta-feira, 16. O Leão acumula, atualmente, 12 triunfos seguidos em casa no Brasileirão

Melhor mandante da Série A de 2024, o Fortaleza vem protagonizando campanha histórica atuando na capital cearense. O desempenho do Leão, que conta com 12 vitórias consecutivas, figura entre as maiores sequências positivas de um clube jogando em casa em uma única edição do Campeonato Brasileiros nos pontos corridos.

Se vencer o Atlético-MG na próxima quarta-feira, 16, na Arena Castelão, a equipe liderada por Vojvoda iguala o Palmeiras de 2018 e passa a ter a segunda maior sequência de vitórias (13) como mandante em uma edição de pontos corridos. O Galo é quem lidera o ranking.