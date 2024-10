Fortaleza pode ser o 1º nordestino a vencer 16 times diferentes em uma edição da Série A

Jogadores do Fortaleza reunidos no gramado no jogo Fortaleza x Bahia, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza está próximo de alcançar um marco relevante no futebol nordestino: o de se tornar o primeiro time da região a vencer 16 clubes diferentes em uma única edição da Série A na era dos pontos corridos. O feito pode ocorrer na próxima quarta-feira, 16, caso o Tricolor do Pici derrote o Atlético-MG na Arena Castelão. Das 19 equipes que disputam a atual edição do Campeonato Brasileiro, os comandados de Juan Pablo Vojvoda venceram 15. São Paulo (2x), Athletico-PR, Grêmio, Palmeiras, Juventude, Fluminense, Flamengo, Vitória, Atlético-GO, Cruzeiro, Criciúma, RB Bragantino, Corinthians, Bahia e Cuiabá foram vítimas do Leão em algum momento do certame. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O único clube nordestino além do Fortaleza que conseguiu superar 15 times diferentes na Série A foi o Sport, na temporada de 2015. Naquele ano, o Rubro-Negro protagonizou sua melhor campanha nos pontos corridos e terminou o torneio na sexta colocação, com 59 pontos. A equipe pernambucana só não venceu Flamengo, Santos, Cruzeiro e Athletico-PR.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Vale destacar que, assim como diante do Atlético-MG, as partidas contra Vasco e Internacional também acontecerão sob mando de campo do Fortaleza, o que aumenta a possibilidade do Tricolor superar a marca de 15 times distintos vencidos. Afinal, o Leão é o melhor mandante da competição e acumula 12 vitórias consecutivas em casa na Série A. O levantamento foi feito pelo comentarista e estatístico Thiago Minhoca, da Rádio O POVO CBN.