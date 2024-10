Atlético-MG pode ter até 13 desfalques para enfrentar o Fortaleza; veja provável escalação

Hércules, Paulinho e Yago Pikachu disputam lance no jogo Atlético-MG x Fortaleza, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Pedro Souza / Atlético

Adversário do Fortaleza nesta quarta-feira, 16, pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG jogará com um time alternativo, com garantia de 12 desfalques, que podem chegar a 13 com a indefinição quanto a Scarpa, que também pode ser poupado. Com um trio de ataque inédito e a ausência de seus principais jogadores, o técnico Milito já havia adiantado as dificuldades da partida. Os desfalques ocorrem por diferentes motivos. Por lesão, Guilherme Arana (coxa direita), Bernard (joelho direito), Cadu (joelho direito), Zaracho (hérnia) e Rubens (coxa direita) ficarão de fora. Entre os convocados, Junior Alonso (Paraguai), Alan Franco (Equador) e Eduardo Vargas (Chile) defenderão as seleções. Deyverson, Hulk e Lyanco serão desfalques por suspensão. Paulinho será preservado por apontar uma dor no osso da perna direita. Scarpa é dúvida.