Fortaleza lança uniforme em homenagem a Alcides Santos, fundador do clube

A nova camisa do Leão do Pici custa R$299,99 e pode ser adquirida a partir desta terça-feira, 15, na loja do Pici e na Laion World

O Fortaleza lançou, nesta segunda-feira, 14, um uniforme especial em homenagem aos 135 anos de Alcides Santos, fundador do clube. A nova camisa também celebra os 106 anos de vida do Tricolor do Pici.

A camisa possui um patch na região das costas, com os dizeres “135 anos”, junto ao símbolo do Clube, na cor branca, além de outro detalhe na parte interna com o rosto de Alcides, em dourado. Na parte inferior do Manto, há o nome do homenageado ao lado da bandeira francesa, remetendo às cores do Clube.



“Hoje celebramos não apenas a história do Fortaleza, mas também a trajetória inspiradora de Alcides Santos, nosso fundador. Este uniforme especial é uma forma de ressaltar sua visão e legado, que continuam a guiar nosso Clube. As cores e os detalhes refletem a paixão e a memória que ele nos deixou. Estamos orgulhosos de reverenciar essa figura tão importante para todos nós”, disse Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.