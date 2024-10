Rival do Fortaleza, Atlético-MG tem o 5º melhor aproveitamento como visitante na Série A

Adversário do Fortaleza na próxima quarta-feira, 16, o Atlético-MG figura entre as equipes com melhor aproveitamento atuando fora de casa na Série A do Campeonato Brasileiro. O Galo só fica atrás de quatro times: Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Internacional.

Na campanha como visitante, o Galo, em 13 jogos disputados, conquistou quatro vitórias, além de ter sofrido cinco derrotas e empatado quatro vezes. O desempenho representa 41% de aproveitamento. Foram 17 gols marcados e 21 sofridos neste recorte de confrontos longe de Belo Horizonte.