Fortaleza mira mais nove pontos por Libertadores e fator casa pode ser determinante

Torcida tem presenciado boa campanha no Castelão Crédito: AURÉLIO ALVES

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Fortaleza tem 99,57% de chance de estar presente na Libertadores de 2025, seja na fase de grupos ou na preliminar. Ampliando o olhar para o G-6, é o Bahia quem aparece como “ameaça” ao pelotão de cima. O Leão, entretanto, tem dez pontos a mais que o Esquadrão. Ainda segundo a projeção da UFMG, a margem de 64 pontos garante 99,95% de chance de ida ao principal torneio do continente. Assim, o escrete vermelho-azul-e-branco precisa conquistar mais três vitórias nos nove jogos restantes no Campeonato Brasileiro. Com 67 pontos — ou seja, mais quatro triunfos — o percentual sobe para 100%. Considerando as últimas cinco edições da Série A, a média para terminar o torneio como quarto colocado foi de 63 pontos. O próprio Fortaleza, em 2021, alcançou o G-4 com 58 pontos — a menor pontuação neste recorte. O Flamengo, em 2023, somou 66 pontos, mas com 65 já garantiria a zona.

Flamengo - 4º lugar em 2023 com 66 pontos (65 já garantiria G-4)



Corinthians - 4º lugar em 2022 com 65 pontos (63 já garantiria G-4)



Fortaleza - 4º lugar em 2021 com 58 pontos



São Paulo - 4º lugar em 2020 com 66 pontos (65 já garantiria G-4)



Grêmio - 4º lugar em 2019 com 65 pontos Das nove partidas que restam para o Fortaleza, quatro serão como mandante. O fator casa pode ser determinante, tendo em vista que o Tricolor do Pici está invicto na Arena Castelão em jogos pela Série A. Em 15 duelos, foram três empates, todos no início do certame, e 12 vitórias, obtidas de forma consecutiva. O primeiro adversário será o Atlético-MG, na próxima quarta-feira, 16, às 21h45min, no Gigante da Boa Vista, pela 30ª rodada. O Galo, focado na Copa do Brasil e Libertadores, conta com uma série de desfalques e jogará contra o Leão com um time alternativo, repleto de reservas. Nomes como Hulk e Deyverson, suspensos, sequer estarão no banco de reservas. Além do Galo, o Leão terá, em casa, dois confrontos diretos por essa briga pelo G-4, ambos já na reta final. Isso porque o Tricolor recebe o Flamengo, pela 35ª rodada, e o Internacional, no último jogo na competição nacional deste ano. Antes dos dois duelos, os comandados de Vojvoda encaram o Vasco, também na capital cearense.