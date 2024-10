Rafael Rodrigo Klein apita partida entre Fortaleza e Atlético-MG pela Série A

O Fortaleza recebe o Atlético-MG nesta quarta-feira, 16, às 21h45min (de Brasília), na Arena Castelão O duelo entre Leão e Galo, válido pela 30ª rodada da Série A do Brasileirão, terá arbitragem de Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul.

Terceiro colocado na tabela da Série A com 55 pontos, o Tricolor do Pici vai encarar o time mineiro almejando encurtar sua distância para o líder Botafogo, que soma 60 pontos. Já o Galo ocupa a nona posição e divide foco com as disputas da Libertadores e da Copa do Brasil.