Rossetto reforça desejo de renovação e revela cobrança da esposa por 1º gol pelo Fortaleza

Anunciado pelo Fortaleza em fevereiro de 2024, o volante Matheus Rossetto utilizou a entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, 14, para expressar mais uma vez o próprio desejo por renovação com o clube. O atleta possui contrato com o Leão do Pici até o dia 31 de dezembro de 2024, com a opção de renovação por mais dois anos.

Questionado sobre o desejo de permanecer no Tricolor, o volante acentuou que tem evitado pensar no assunto, mas que a resposta em relação ao seu contrato com o time será elucidada em breve.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"É uma pergunta que eu tenho escutando bastante esta semana e nos últimos meses. Eu procuro sempre falar que estou muito feliz aqui. Sou muito grato pela oportunidade que o clube me deu, mas estou pensando jogo após jogo ainda. Bem provável que, em um futuro próximo, vocês vão ter essa resposta. Eu, de cara, quero ficar aqui no clube. Gosto muito da cidade, do clube nem se fala, e num futuro próximo vocês irão saber", frisou ele.