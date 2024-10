Fortaleza chega a três derrotas nos quatro últimos jogos como visitante na Série A

A derrota diante do Grêmio, por 3 a 1, nesta sexta-feira, 4, pela Série A do Brasileiro, aumentou o retrospecto negativo do Fortaleza atuando longe dos seus domínios no torneio nacional. Agora, o Tricolor do Pici acumula quatro jogos sem vencer como visitante, sendo três derrotas no período.

Além do revés frente ao Imortal, o clube saiu com o resultado negativo contra o Botafogo (2x0) e o Internacional (2x1). A única vez que não saiu derrotado foi contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, onde ficou no empate por 1 a 1.