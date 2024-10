Grêmio x Fortaleza: Leão é derrotado no Sul com rara falha de João Ricardo

Muitas vezes herói, goleiro do Tricolor do Pici comete erro em finalização de Braithwaite, e Imortal ganha por 3 a 1 em Porto Alegre, pela 29ª rodada da Série A

A chance de voltar à liderança do Brasileirão — ainda que de forma provisória — não foi aproveitada pelo Fortaleza na noite desta sexta-feira, 4. O Leão contou mais uma vez com o faro de gol do volante-artilheiro Hércules, mas viu o goleiro João Ricardo amargar rara falha e foi derrotado pelo Grêmio por 3 a 1, em Porto Alegre, pela 29ª rodada.

Acostumado a proteger a meta tricolor com segurança — inclusive no próprio primeiro tempo do jogo — e fazer defensas providenciais em resultados positivos, o arqueiro do Leão não defendeu chute fácil do centroavante dinamarquês Braithwaite, o que decretou o resultado — mas não o placar — do duelo na Arena do Grêmio.

O revés no Sul do País mantém o Tricolor do Pici na terceira colocação, com 55 pontos. O líder Botafogo e o vice-líder Palmeiras entram em campo neste sábado, 5, ambos às 16h30min: o Verdão visita o RB Bragantino, e o Glorioso encara o Athletico-PR. A dupla pode aumentar a distância para o Fortaleza na classificação.

Grêmio x Fortaleza: trocas de posições e intensidade

O Fortaleza foi a campo com Mancuso e Bruno Pacheco na laterais e um meio-campo formado por três volantes, mas sem postura defensiva. O defensor argentino fazia dobradinhas com Yago Pikachu na direita, tanto invertendo posições quanto trocando passes. Já Hércules atuava mais avançado no meio — o que ajudou o Leão no primeiro tempo.

O Grêmio também apostava na qualidade do setor ofensivo, com todas as jogadas passando pelo centroavante dinamarquês Braithwaite e participação intensa dos pontas Cristaldo e Aravena — trio que participou do primeiro tento gaúcho. As movimentações táticas proporcionaram um jogo movimentado na Arena.

Grêmio x Fortaleza: dois gols em quatro minutos

Em pressão inicial, os donos da casa saíram na frente aos 13 minutos, quando Braithwaite ganhou disputa de Cardona, Cristaldo disparou em velocidade e cruzou, contando com desvio da zaga visitante, para a bola chegar a Aravena, que empurrou para as redes.

Sem se abater, o Tricolor do Pici respondeu quatro minutos depois: Hércules aproveitou bola recuperada no meio-campo, partiu com liberdade pela ponta direita e invadiu a área para bater cruzado, com força, por baixo das pernas do goleiro Caíque, deixando tudo igual.

O Fortaleza construiu outra boa chance com chute forte de Mancuso, enquanto o Grêmio assustou em chutes de Cristaldo e Braithwaite, mas o 1 a 1 perdurou na primeira etapa. O Leão teve maior posse de bola (57% a 43%), mas os mandantes finalizaram mais (11 a 3, incluindo duas grandes chances de gol), segundo o SofaScore.

Grêmio x Fortaleza: Braithwaite aproveita falha de João Ricardo

Na volta para o segundo tempo, o time de Juan Pablo Vojvoda teve postura mais ofensiva, com maior presença no campo de ataque e também maior posse de bola (superior a 70%) nos dez minutos iniciais, mas a melhor chance foi um chute de fora da área, efetuado por Breno Lopes e defendido por Caíque.

O Grêmio tentava aproveitar os espaços e as falhas dos visitantes para chegar ao ataque. Primeiro, assustou com Braithwaite, que foi travado de forma precisa por Kuscevic na hora da finalização. Mas aos 14, o atacante dinamarquês bateu fraco da entrada da área e viu João Ricardo falhar, marcando 2 a 1 no placar.

Grêmio x Fortaleza: Mancuso expulso, Soteldo amplia

Depois de o Fortaleza ficar novamente em desvantagem, Vojvoda mexeu na equipe, sobretudo no sistema ofensivo, mas pouco surtiu efeito. A oportunidade mais clara foi uma bela cabeçada de Lucero, após cruzamento de Pochettino, mas Caíque voou para espalmar. Minutos depois, o Leão perdeu Mancuso, expulso.

A vantagem numérica e no placar deixou o Grêmio à vontade campo. As mudanças promovidas pelo auxiliar Marcelo Salles entraram em ação para garantir o terceiro gol gaúcho: Soteldo fez bela jogada individual e carimbou a trave; Igor pegou a sobra e cruzou na medida para o baixinho venezuelano emendar de primeira e decretar o 3 a 1.

Grêmio x Fortaleza: números do jogo

Posse de bola: Grêmio 38% x 62% Fortaleza

Grandes chances de gol: Grêmio 3 x 1 Fortaleza

x 1 Fortaleza Finalização: Grêmio 16 x 7 Fortaleza

x 7 Fortaleza Defesas do goleiro: Grêmio 4 x 2 Fortaleza

x 2 Fortaleza Passes: Grêmio 338 x 573 Fortaleza

Desarmes: Grêmio 12 x 15 Fortaleza