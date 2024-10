Breno Lopes fala de motivações para renovar com Fortaleza e cita: "Clube obcecado por crescer"

Atacante Breno Lopes em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Breno Lopes, que teve uma foto viralizada procurando casa em Fortaleza, brincou com a situação e disse que, sim, já encontrou um novo lar para se estabelecer com a família. O camisa 26 do Tricolor enfatizou que a paixão da torcida foi outro fator importante na sua projeção de seguir a carreira no Leão. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube “Estou muito bem adaptado na cidade. É um clube de torcida apaixonada. Quem não se motiva jogando com 50, 60 mil pessoas? Todos esses fatores contribuíram para eu continuar aqui. Eu e minha família estamos muito felizes e espero ajudar muito no crescimento do clube”, disse.