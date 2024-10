CBF divulga tabela detalhada da Série A até a 31ª rodada; veja jogos do Fortaleza

Representante cearense no torneio, o Fortaleza vai enfrentar o Atlético-MG no dia 16, quarta-feira, às 21h45min, na Arena Castelão. O duelo será válido pela 30ª rodada.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada do Brasileirão Série A até a 31ª rodada nesta terça-feira, 1º. No documento, a entidade definiu as datas dos confrontos após a Data Fifa de outubro.

Dez dias depois, o Leão do Pici vai visitar o Palmeiras no Allianz Parque. Os times vão medir forças às 16h30min do sábado, 26, em um confronto direto pelo título da Série A do Campeonato Brasileiro.

Antes dos jogos citados, a equipe de Juan Pablo Vojvoda ainda joga contra o Grêmio nesta sexta-feira, 4, em Porto Alegre. A partida terá início às 21h30min, na Arena do Grêmio.

Confira os jogos do Fortaleza até a 31ª rodada da Série A: