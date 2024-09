Tinga afirma que logística não afetou desempenho do Fortaleza: "Não é desculpa"

Fortaleza e Corinthians se enfrentaram na Arena Castelão pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Crédito: Samuel Setubal/O POVO

O lateral-direito Tinga, do Fortaleza, rechaçou a possibilidade da logística ter afetado o desempenho do time na derrota para o Corinthians, no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira, 17, na Arena Castelão. "A gente fez uma logística muito boa nessas viagens de Fortaleza-Curitiba, (com) voo fretado. Então isso não é desculpa, a gente recuperou bem. Você pode ver que o time que jogou contra o Athletico-PR era outro totalmente diferente, isso não é desculpa", comentou o atleta. O atleta também apontou os erros coletivos, mas ressaltou que é preciso "levantar a cabeça" para os próximos duelos e tentar acabar de vez com a sequência de quatro jogos sem vitória.