Tinga admite atuação ruim do Fortaleza, pede apoio da torcida e crê em reação na Sula

Capitão do Tricolor lamenta derrota para o Corinthians na Sul-Americana e dá razão às cobranças da torcida no Castelão

Capitão do Fortaleza, o lateral-direito Tinga concedeu entrevista após a derrota por 2 a 0 para o Corinthians, nesta terça-feira, 17, no Castelão, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O defensor tricolor reconheceu a atuação ruim da equipe, deu razão às cobranças da torcida e afirmou que crê em uma reviravolta na Neo Química Arena, no confronto de volta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os gols de Igor Coronado e Yuri Alberto derrubaram uma invencibilidade do Leão como mandante que durava desde março, além de complicarem a situação do time do Pici no torneio continental. Tinga admitiu que o Timão teve muitos espaços para construir o resultado, que os tricolores tentarão revertar na próxima terça-feira, 24.