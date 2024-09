Vojvoda lamenta derrota do Fortaleza e reconhece "momento de oscilação"

O Fortaleza aumentou a sequência de instabilidade ao ser derrotado pelo Corinthians, por 2 a 0, pela Sul-Americana na noite dessa terça-feira, 17. Vendo o intenso domínio do adversário em casa, o Leão do Pici não conseguiu conter o ímpeto do Timão e voltou a mostrar um baixo desempenho. Após a partida, em entrevista coletiva, o técnico Juan Pablo Vojvoda lamentou a atuação do Tricolor e reconheceu o momento ruim.

“Hoje fizemos uma partida que não estava nos planos. Fizemos um primeiro tempo normal, mas o adversário nos superou no segundo tempo. Eles conseguiram uma vitória merecida, nós jogamos mal. Estamos em um momento de oscilação, o que já aconteceu antes, mas temos que corrigir os erros, trabalhar e sair rapidamente desta situação”, analisou o técnico.