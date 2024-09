Fortaleza mostra fragilidade defensiva e chega a 7 gols sofridos nos últimos 4 jogos

O setor defensivo do Fortaleza voltou a mostrar fragilidade na derrota por 2 a 0 para o Corinthians nesta terça-feira, 17, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. No duelo, inclusive, o time tricolor poderia ter sofrido um revés com um placar mais elástico.

Com mais dois tentos assinalados contra sua meta, o Leão do Pici chegou a sete gols tomados nas últimas quatro partidas disputadas na temporada. Na Série A, a equipe já havia sido vazada cinco vezes: Botafogo (2x), Internacional (2x) e Athletico (1x).