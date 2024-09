Fortaleza vê fim de sequência invicta de 21 jogos em casa com derrota para Corinthians

Além de ter complicado as chances de classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana, a derrota por 2 a 0 para o Corinthians, na última terça-feira, 17, no Castelão, pôs fim à invencibilidade de 21 jogos do Fortaleza como mandante na atual temporada. Eram 16 vitórias e cinco empates desde março.

A última derrota do Tricolor em casa havia sido há quase seis meses, no dia 23 de março, para o Vitória, por 1 a 0, pela Copa do Nordeste. Desde então, entre Campeonato Cearense, Sul-Americana, Copa do Brasil e Série A, não havia mais sido derrotado pelos adversários.