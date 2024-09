Diante do Corinthians, Fortaleza sofre primeira derrota em casa na história da Sul-Americana

Time cearense acumulava 11 jogos de invencibilidade no Castelão pelo certame. Ao todo, eram 10 vitórias e um empate

O Fortaleza foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 0 nesta terça-feira, 17, na Arena Castelão, no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Com o revés, o time tricolor se complicou no certame e agora precisa de uma vitória por mais de dois gols de diferença na partida de volta para avançar às semifinais.

O resultado, além de complicar o cenário do Leão do Pici, ainda registrou a primeira derrota da equipe como mandante na história da Sula. Estreante em 2020, o time cearense acumulava 11 jogos de invencibilidade no Castelão pelo certame. Ao todo, eram 10 vitórias e um empate.